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Царьград

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Цыденов объявил о создании чат-бота для поддержки участников СВО

Цыденов объявил о создании чат-бота для поддержки участников СВО

В Бурятии разработали чат-бот "Меры поддержки СВОих в Бурятии", сообщил Алексей Цыденов. Инструмент создан на базе ИИ и доступен в мессенджере "Макс" для всех жителей республики, включая участников СВО и их семьи.

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