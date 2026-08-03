Цыденов объявил о создании чат-бота для поддержки участников СВО

В Бурятии разработали чат-бот "Меры поддержки СВОих в Бурятии", сообщил Алексей Цыденов. Инструмент создан на базе ИИ и доступен в мессенджере "Макс" для всех жителей республики, включая участников СВО и их семьи.
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