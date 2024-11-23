РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота

Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) вступился за музыканта Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа.