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РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота

РПЦ вступилась за сжегшего российский паспорт певца Шарлота

Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) вступился за музыканта Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа.

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