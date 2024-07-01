Время навестить друзей: в июле 1000 домов Краснодара останутся без горячей воды

Максимальная продолжительность отключения – 14 дней, в соответствии с законодательством. Ранее писали: Хорошо, но не отлично: Краснодарский край в ТОП-25 регионов по доходам населения Краснодарский край занял 21-е место в рейтинге регионов по доходам населения в 2023 году.