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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ф-1» проведет 3 дня предсезонных тестов в Бахрейне в 2025 году

ФИА и «Формула-1» объявили сроки и место тестов перед сезоном-2025. Заезды состоятся в Бахрейне 26, 27 и 28 февраля.

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