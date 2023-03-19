Создайте шикарное, уникальное, интересное полотно из самых мелких обрезков тканей, которые остались после шитья! Работа довольно лёгкая, но результат восхитительный! Из готового полотна можно пошить множество вещей: косметичку, сумку, чехол и т.
Создайте шикарное, уникальное, интересное полотно из самых мелких обрезков тканей, которые остались после шитья! Работа довольно лёгкая, но результат восхитительный! Из готового полотна можно пошить множество вещей: косметичку, сумку, чехол и т.
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