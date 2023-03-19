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Уникальное, интересное полотно из самых мелких обрезков тканей, которые остались после шитья

Уникальное, интересное полотно из самых мелких обрезков тканей, которые остались после шитья

Создайте шикарное, уникальное, интересное полотно из самых мелких обрезков тканей, которые остались после шитья! Работа довольно лёгкая, но результат восхитительный! Из готового полотна можно пошить множество вещей: косметичку, сумку, чехол и т.

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