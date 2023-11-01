Синоптик Леус: в Москве 1 ноября потеплеет до +14 градусов

Ноябрь в Москве начнется с рекордно теплой температуры. В столице в среду потеплеет до +14 градусов и обойдется без осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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