Эксперт Семёнов: осенью в России могут быть наводнения из-за аномальных осадков

Аномальные осадки, связанные с циклонами, могут выпасть осенью в России. Не исключается, что дожди могут привести к наводнениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Кличко предупреди...
- Нищета, коррупция...
- СТ Крысы довели: фра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым