Царьград Фото: globallookpress.com Миф о том, что у президента России Владимира Путина есть как минимум один двойник, оказался живуч.
Жёлто-синие снова нашли двойника Путина и требуют сравнить фото
Комментарии
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АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
да пусть ищут)))) миллион двойников у Темнейшего)))))) можем себе позволить, пусть молча завидуют))
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14 час.
Любовь
Путин один и неповторимый!!! Пусть себе чирикают, до чирикуются!!!!
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13 час.
SM
Svetlana Malovik
Вспоминаю героя фильма "Покровские ворота" - Савва, а тебе это зачем надо!
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10 час.
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