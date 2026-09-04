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РАН: Эль-Ниньо может привести к резкому потеплению в европейской части России

РАН: Эль-Ниньо может привести к резкому потеплению в европейской части России

Океано-атмосферное явление Эль-Ниньо, которое, как считают ученые, может стать самым мощным за всю историю наблюдений, способно привести к резкому потеплению в европейской части России и Западной Европе.

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