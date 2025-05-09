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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Семейные истории о войне. Оба дедушки прошли войну и вернулись

Семейные истории о войне. Оба дедушки прошли войну и вернулись

Елена Крупская, государственный судебный эксперт Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, гордится своими родственниками, которым пришлось стать на защиту своей страны в 1941 году:- Мой дедушка Воронов Михаил Григорьевич родился в 1912 году в деревне Березовка Славгородского района Могилевской области в крестьян .

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