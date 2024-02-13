Минфин: санкции против российских алмазов не повлияют на внутренний рынок

Санкции против российских алмазов не смогут существенно повлиять на внутренний рынок. Об этом в эфире "Россия 24" заявил замдиректора департамента государственного регулирования отрасли драгметаллов и драгоценных камней Минфина РФ Евгений Сидин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии