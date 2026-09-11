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Селезнев: пенсионеры во время звонков в банки должны иметь право сразу переключиться на оператора

Селезнев: пенсионеры во время звонков в банки должны иметь право сразу переключиться на оператора

Пожилым людям при обращении в социальные службы, банки и другие организации следует предоставить возможность напрямую связаться с оператором, минуя голосового помощника, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

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