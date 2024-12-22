Перемены и внутренняя прозорливость: рунический гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря Ирина ВальковаВ период с 23 по 29 декабря астрологи и рунологи предсказывают период перемен, личных открытий и переосмыслений.
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