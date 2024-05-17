Боб с челкой: 30 потрясающий идей стильных причесок

Боб с челкой может создать шикарный образ, который никогда вас не подведет. Иногда боб может показаться слишком скучной и однообразной стрижкой, но если знать, как укладывать прическу, то она каждый день может выглядеть по-новому.
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