На Украине сожгли предназначенный для отправки на фронт автобус

В Кривом Роге неизвестные ночью сожгли автобус, который должен был уехать на фронт. По мнению волонтера, который собирался передать ВСУ автобус, произошедшее - дело рук подростков, сообщает Telegram-канал "Политика страны".
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