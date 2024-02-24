Маск отказал премьеру Нидерландов в праве поддержать Украину

Grzegorz Wajda/Global Look Press Американский предприниматель Илон Маск заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не вправе подписать договор о помощи с Украиной на 10 лет.
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