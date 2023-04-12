Аргументы недели

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Политолог Марков: Зеленский «фактически отменил» Парад Победы над фашизмом не только на Украине, но и в части городов России

Политолог Марков: Зеленский «фактически отменил» Парад Победы над фашизмом не только на Украине, но и в части городов России

Президент Украины Владимир Зеленский «фактически отменил» Парад Победы над фашизмом не только на Украине, но и в части городов, расположенных на территории Российской Федерации.

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