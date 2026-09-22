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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иэн Гэрри и Майкл Моралес договорились о бое: «Подпиши контракт, и я надеру тебе задницу»

Боец UFC Майкл Моралес выложил переписку с Иэном Гэрри , где они договорились провести поединок в Саудовской Аравии 28 ноября.

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