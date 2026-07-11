Крымчане за несколько дней отдали мошенникам почти 17 миллионов рублей. А вам уже звонили?

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Крыма. По данным МВД, только за последнее время крымчане лишились почти 17 миллионов рублей.
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