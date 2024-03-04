Почему детям так важно изучать английский с раннего возраста

Изучение английского языка с раннего возраста является важным и ценным элементом образования детей. Английский язык занимает место в мировом сообществе, становится все более распространенным и используется во многих областях жизни.
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