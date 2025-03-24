Полицейские провели «Неделю большой профилактики в учебных учреждениях» в Ростовской области

На протяжении нескольких дней в Ростовской области сотрудники органов внутренних дел проводили профилактические беседы в школах региона мероприятия прошли в рамках межведомственного проекта «Неделя большой профилактики в учебных учреждениях».
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