Эрдоган имеет возможность выдвинуться в президенты в третий раз — Türkiye

Через голосование в парламенте планирует выдвинуть в президенты на третий срок действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана правящая в республике Партия справедливости и развития (Ak Parti), 31 мая сообщает турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
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