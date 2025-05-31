Эрдоган имеет возможность выдвинуться в президенты в третий раз — Türkiye

Через голосование в парламенте планирует выдвинуть в президенты на третий срок действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана правящая в республике Партия справедливости и развития (Ak Parti), 31 мая сообщает турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.