Сенатор-демократ призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку после скандала с чатом

TASS/picture alliance/CNP Сенатор-демократ Марк Уорнер призвал министра обороны США Пита Хегсета и советника по нацбезопасности Майка Уолтца уйти в отставку на фоне скандала с утечкой данных из чата Белого дома.
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