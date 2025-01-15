По Северному речному вокзалу проведут бесплатную экскурсию

25 января Центральная библиотека № 21 приглашает всех желающих на экскурсию Северному речному вокзалу! Монументальные колонны на гранитных основаниях, мраморный пол, панно и витражи с государственными гербами, фарфоровые медальоны, украшающие фасад… Северный речной вокзал – это не просто историческое здание, а настоящая жемчужина архитектуры.