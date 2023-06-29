Самый дорогой автомобиль Японии: история Toyota 2000GT

Представьте: проект Marussia Motors не развалился под грузом амбиций, а получил мировое признание и побудил других российских производителей создавать собственные спорткары — Lada Rezva Sport, Москвич Скороход, ГАЗ-3142-ДАВИ… Или даже не так.
Представьте: проект Marussia Motors не развалился под грузом амбиций, а получил мировое признание и побудил других российских производителей создавать собственные спорткары — Lada Rezva Sport, Москвич Скороход, ГАЗ-3142-ДАВИ… Или даже не так.
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