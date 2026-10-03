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В правительстве Украины решили передать угольные госшахты частным инвесторам

В правительстве Украины решили передать угольные госшахты частным инвесторам

Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества 12 единых имущественных комплексов государственных предприятий, находившихся в сфере управления Министерства энергетики.

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