Будущий глава Минфина США не исключил ужесточения санкций против России

Будущий глава Минфина США Скотт Бессент не исключил ужесточения санкций против России, особенно в отношении крупных нефтяных компаний, если это позволит прекратить конфликт на Украине, пишет издание CNBC.
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