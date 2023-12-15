Северодвинск отказался от пышного празднования Нового года

Стало известно, от чего отказался Северодвинск на Новый год. Глава города уверен, что жители поддержат такое решениеГлава Северодвинска Игорь Арсентьев сообщил, что город отказался от излишеств на празднование Нового года.
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