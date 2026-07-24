«Данило в «Зените»? Журналистская пропаганда!» - владелец «Ботафого» давно запечатал форварда астрономической суммой отступных

Владелец бразильского футбольного клуба «Ботафого» Джон Текстор в сториз одной из своих соцсетей решил пресечь информационный шум в отношениях форварда своей команды Данило и «Зенита», заявив, что на самом деле сумма отступных за игрока основы сборной Бразилии - 200 млн евро! Вчера СМИ сообщили, что сумма отступных Данило - 20 млн евро.