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Спорт Уик-Энд

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«Данило в «Зените»? Журналистская пропаганда!» - владелец «Ботафого» давно запечатал форварда астрономической суммой отступных

«Данило в «Зените»? Журналистская пропаганда!» - владелец «Ботафого» давно запечатал форварда астрономической суммой отступных

Владелец бразильского футбольного клуба «Ботафого» Джон Текстор в сториз одной из своих соцсетей решил пресечь информационный шум в отношениях форварда своей команды Данило и «Зенита», заявив, что на самом деле сумма отступных за игрока основы сборной Бразилии - 200 млн евро! Вчера СМИ сообщили, что сумма отступных Данило - 20 млн евро.

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