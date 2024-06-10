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Немецкий политик назвал результаты выборов в ЕП пощечиной для правящей коалиции

Немецкий политик назвал результаты выборов в ЕП пощечиной для правящей коалиции

Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jadranko Результаты выборов в Европарламент являются пощечиной для правящей в ФРГ коалиции "Светофор", куда входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и "Зеленые".

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