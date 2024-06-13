В Приморье двое мужчин похитили из хранилища 30,5 млн рублей

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемых в дерзкой краже 30,5 млн рублей.В пресс-службе УМВД Приморья сообщили, что сигнал о срабатывании сигнализации в одной из кредитных организаций поступил охране ночью.
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