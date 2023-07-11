США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО — СМИ

Очень умное решение . Зачем воевать самим когда есть кому, конечно кто не выдержит тот и виноват , получится вариант украины, следующую будут толкать пшеков с прибалтикой (прибалтика . которая сразу ляжет). будет добита польша . на очереди англия , больше никто не посмеет и после нее вся европа раком станет

Игорь Василевский

Фактический ультиматум Первого от декабря 2021 года им то не отозван... А нате то придется в свои границы 1991 года втягиваться. Чуть раньше или чуть позже, но придется... Сейчас наша армия закончит с укронациками, затем, как ванговал Вольфыч, придет время пщеков... Придет время...