Политика как она есть

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США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО — СМИ

Вашингтон и Берлин прилагают усилия, чтобы блокировать заявку от Украины на вступление в Североатлантический альянс.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Очень умное решение . Зачем воевать самим когда есть кому, конечно кто не выдержит тот и виноват , получится вариант украины, следующую будут толкать пшеков с прибалтикой (прибалтика . которая сразу ляжет). будет добита польша . на очереди англия , больше никто не посмеет и после нее  вся европа раком станет
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10 час.
Игорь Василевский
Реализованным???😉
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10 час.
Игорь Василевский
Фактический ультиматум Первого от декабря 2021 года им то не отозван... А нате то придется в свои границы 1991 года втягиваться. Чуть раньше или чуть позже, но придется... Сейчас наша армия закончит с укронациками, затем, как ванговал Вольфыч, придет время пщеков... Придет время...
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10 час.

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