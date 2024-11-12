В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности при реализации прав многодетных семей в Республике Татарстан

В средствах массовой информации сообщалось, что в одном из населенных пунктов Высокогорского района многодетным семьям были выделены земельные участки, однако на протяжении длительного времени необходимая инфраструктура так и не была проведена.
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