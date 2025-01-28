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Ъ: нераспроданные на маркетплейсах товары передадут на благотворительность

Ъ: нераспроданные на маркетплейсах товары передадут на благотворительность

Вопрос прямой передачи благотворительным организациям нераспроданных товаров со складов маркетплейсов проработают к 20 февраля, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на содержание протокола по итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге.

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