«Детройт» проиграл 27-й матч подряд, это антирекорд НБА

«Детройт Пистонс» установили антирекорд лиги по количеству проигранных подряд матчей. В ночь на 27 декабря в Детройте (штат Мичиган, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимали «Бруклин Нетс.
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