Модель Mythos компании Anthropic помогла выявить множество программных дефектов Bank of America привлёк 1000 подрядчиков для устранения программных уязвимостей, выявленных продвинутыми моделями искусственного интеллекта, в том числе Mythos компании Anthropic.
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