Заявления в первый класс в Петербурге преимущественно подают онлайн

В пресс-службе центров госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга дали первую статистику заявлений на прием в школы города С 1 апреля в Петербурге начинается запись в первый класс – традиционно приёмная кампания проходит в два этапа.
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