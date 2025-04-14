Лолита призвала всех слушать Авторадио

Авторадио грандиозно и с размахом отметило свой 32 день рождения. На шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремле более 20-ти наших любимых артистов исполнили свои лучшие песни в неожиданных дуэтах в сопровождении Симфонического оркестра.
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