Gold Is A Potential Long For November Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! Trade_Navigator Based upon the reversal box pattern originating from a support zone of 4000 gold will potentially retest higher for the month of November around 4500 to 4800.
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