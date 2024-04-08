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Конец клоуна: Французы предсказывают поражение Зеленского

Конец клоуна: Французы предсказывают поражение Зеленского

Французский журнал Le Figaro опубликовал статью под заголовком «Конец клоуна близок». В ней говорится, что украинскому президенту Зеленскому без поддержки Запада грозит поражение, и это касается не только победы над противником, но и сохранения украинской государственности.

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