Google представил Imagen 2: ИИ-генератор коротких видео из текста

Громкий прорыв в сфере генерации видео с помощью искусственного интеллекта: Google анонсирует Imagen 2 — новую серию моделей на платформе Vertex AI, способных создавать короткие видеоролики на основе текстовых описаний.
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