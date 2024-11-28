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  • Дмитрий Гурин
    Ну а если бы ответка пришлась по базам штатов то мог бы и копыта отбросить..Байден возмутился...
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    Да и фиг с вами. Потом все равно придется платить но с доплатой. Покупайте у Норвегии с Финнами или СПГ у штатов. Но ...Премьер Речан соо...
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Лавров назвал безответственными слова чиновника НАТО Бауэра об ударах по России

Лавров назвал безответственными слова чиновника НАТО Бауэра об ударах по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для журналиста ВГТРК Павла Зарубина, разместившего запись в своем Telegram-канале, охарактеризовал высказывания некоторых представителей Североатлантического альянса (НАТО) о возможности превентивных ударов по России как безответственные.

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