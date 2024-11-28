Лавров назвал безответственными слова чиновника НАТО Бауэра об ударах по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для журналиста ВГТРК Павла Зарубина, разместившего запись в своем Telegram-канале, охарактеризовал высказывания некоторых представителей Североатлантического альянса (НАТО) о возможности превентивных ударов по России как безответственные.