Банный этикет русских: какие вещи удивляют больше всего

Впервые баню упоминает в своих сочинениях Геродот Галикарнасский в V веке до нашей эры. Древнегреческий историк очень подробно описал скифские бани, которые создавались при помощи воткнутых в землю шестов, обтянутых войлоком.
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