Звезда «Эйфории» во второй раз завершил отношения с возлюбленной

Джейкоб Элороди вновь расстался с моделью Оливией Джейд Отношения актера Джейкоба Элорди и модели Оливии Джейд нельзя назвать стабильными, возлюбленные периодически расстаются, но после вновь мирятся и признаются друг другу в любви.