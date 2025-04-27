Ткачев может покинуть «Авангард». У форварда контракт на 120 млн рублей за сезон до 2030 года (Алексей Шевченко)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, вероятность этого события велика. В текущем сезоне Ткачев провел только 4 матча и набрал 5 (1+4) очков в Фонбет чемпионате КХЛ из-за травмы ахилла.
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