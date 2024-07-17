Чек — в лист: налоговая подключится к выявлению незаконного общепита

Налоговики подключатся к выявлению незаконного общепита и пищевых предприятий. ФНС будет уведомлять Роспотребнадзор о начале работы таких компаний, передавая регулятору адрес, по которому новая организация или ИП зарегистрировали кассовый аппарат и пробили первый чек.