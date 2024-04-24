Footmercato: Мбаппе готов отказаться от привычной позиции на поле ради игры за «Реал»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может сменить позицию на футбольном поле в мадридском «Реале». Как сообщает Footmercato, привыкший к игре на фланге атаки Мбаппе может взять на себя роль центрального форварда в мадридской команде.
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