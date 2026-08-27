Страна и люди
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Страна и люди

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Семья заняла предпоследнее место среди жизненных целей молодых россиян

Семья заняла предпоследнее место среди жизненных целей молодых россиян

Создание семьи оказалось почти в самом конце списка ближайших жизненных целей молодых россиян. Среди участников опроса в возрасте от 14 до 24 лет этот пункт занял предпоследнее, восьмое место из девяти, говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

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