Семья заняла предпоследнее место среди жизненных целей молодых россиян

Создание семьи оказалось почти в самом конце списка ближайших жизненных целей молодых россиян. Среди участников опроса в возрасте от 14 до 24 лет этот пункт занял предпоследнее, восьмое место из девяти, говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.