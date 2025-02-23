Стало известно, какие пенсии получают российские звезды шоу-бизнеса

Живущие в столице оказались в самых выгодных условиях Выходящие на пенсию звезды отечественного шоу-бизнеса часто не довольны размерами своих пособий, хотя их суммы, как правило, в несколько раз превышают размер пенсии среднестатического россиянина, пишет издание 7 дней.
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