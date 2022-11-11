Ален Детекс – бельгийский сенатор – дал интервью французскому изданию Causeur, в ходе которого заявил о том, что европейскому сообществу невозможно более подчиняться прихоти Соединенных Штатов, заинтересованных в продолжении российской спецоперации.
Ален Детекс – бельгийский сенатор – дал интервью французскому изданию Causeur, в ходе которого заявил о том, что европейскому сообществу невозможно более подчиняться прихоти Соединенных Штатов, заинтересованных в продолжении российской спецоперации.
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